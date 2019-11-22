توقيف 3 أشخاص يتاجرون بالمهلوسات مع ضبط قرابة 3 آلاف قرص بالشلف

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالشطية من توقيف ثلاثة أشخاص تترواح أعمارهم بين 18 و 26 سنة في قضية حيازة ونقل المؤثرات العقلية لغرض البيع بطريقة غير مشروعة وحيازة مخدرات.

القضية تمت بعد ورود معلومات عن حيازة شخص لكمية من المؤثرات العقلية بصدد ترويجها و بيعها.

بعد الاستغلال الدقيق للمعلومات واتخاذ الاجراءات القانونية، تمت مباشرة التحريات والأبحاث ومتابعة وترصد للمشتبه فيهم، أسفرت عن توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم.

بالإضافة إلى ضبط 2940 قرص مهلوس وقطع من المخدرات وكيف معالج وسلاح أبيض يتمثل في سيف وخنجر من الحجم الكبير.

وكذا مبلغ مالي مقدر بـ 31 ألف دج من عائدات الترويج والبيع، بالإضافة إلى سيارة سياحية دراجة نارية تستعملان من قبل المروجين، وبعد استتيفاء ملف الإجراءات أحيل المشتبه فيهم على محكمة الشلف.