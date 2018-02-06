توقيف 3 أشخاص يرمون النفايات الصيدلانية بالبليدة

أوقف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمفتاح، 3 أشخاص تعوّدا على التخلص من النفايات الصيدلانية بمكان متواجد بالقرب من التجمعات السكنية.

تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 37 سنة كانوا بصدد تفريغ مواد صيدلانية بالقرب من تجمعات سكنية.

و تم تجنيد مصالح الدرك لمكافحة مثل هذه الظواهر الإجرامية التي تضر بالصحة العمومية والمظهر الجمالي للمحيط.

وتعود حيثيات هذه القضية إلى ورود ذات المصالح الأمنية، لمعلومات مفادها اعتياد أشخاص رمي نفايات صيدلانية بالقرب من تجمعات سكنية.

لتقوم بعدها مباشرة بوضع خطة ميدانية للإيقاع بهم ليتم توقيفهم في عين المكان وهم بصدد التخلص من النفايات الصيدلانية.

و أشار ذات المصدر أنه تم تقديمهم أمام الجهات القضائية.