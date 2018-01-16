توقيف 3 أشخاص يزوّرون “الفيزا” وأختام لشركات عمومية وخاصّة

تمكّنت مصالح أمن ولاية سكيكدة من توقيف 03 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 29 و 51 سنة.

الأشخاص اختص نشاطهم في التزوير واستعمال المزور في الوثائق المكونة لملفات طلب التأشيرة القنصلية.

تعود حيثيات القضية إلى تلقي المصلحة معلومات بخصوص قيام أحد الأشخاص باصطناع ونسخ وثائق إدارية.

وهذالإدراجها بملفات طلب التأشيرة مقابل مبالغ مالية معتبرة.

على هذا الأساس، جندت المصلحة كافة إمكاناتها للإيقاع بالمشتبه به وشركائه. حيث باستغلال المعلومات تم مراقبة تحركات المشتبه به، ليتم ضبطه على مستوى شارع ديدوش مراد بوسط المدينة.

وتمّ إخضاعه لعملية التلمّس القانونية عثر بحوزته على جهاز إعلام آلي به نسخ لجوازات سفر وحجوزات إقامة بالخارج.

وكذا وثائق إدارية مستنسخة لشهادات عمل وسجلات تجارية بها معلومات غير مطابقة وأخرى مترجمة.

بها أختام لشركات عمومية وخاصّة مزوّرة، إلى المصلحة وفتح تحقيق في القضية .

الفرقة ومن خلال التّحقيق في القضية كشفت أن المشتبه به في القضية اتخذ من بيته العائلي ورشة لتزوير ووثائق إدارية.

تتمثل في جوازات سفر، شهادات عمل وسجّلات تجاريّة وكشوف الرواتب الشهرية مزوّرة لمؤسّسات خاصّة وعموميّة.