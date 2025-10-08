توقيف 3 أشخاص ينشطون ضمن عصابة أحياء في سوريكال بالعاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة فـي الأمن الحضري الثاني عـشـر 8 ماي 1945 بسوريكال بأمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء، من توقيف 3 أشـخـاص مشتبه فيهم. ـن بينهم مسبوقين قضائيا، كانوا ينشطون ضمـن عصابة أحياء في أوساط سكان الدار البيضاء.

كما أسفرت العملية عن ضبط أسلحة بيضاء من مختلف الأصناف و الأنواع .

وانطلقت القضية بعد تلقـي ذات المصالح لبلاغات عـبر الخط الأخـر 1548 بالتنسيق مع مركز القيادة و السيطرة، مفادها إندلاع شجار بالأسلحة الـبـيضاء. بـين عــدة أشخــاص على مـسـتوى أحد أحياء الدار البيضاء بالعاصمة.

وانتقلت عناصر الفرقة إلى عين المكان، أين تـم تـوقـيـف 3 أشخاص مشتبه فيهم. مع ضبط وحجز 13 سلاح أبيض من مختلف الأنواع و الأحجام . ومبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر بـ 51.000 دج.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمـام النيابة المختصة إقليميا وفقا لملف إجراءات جزائية.