توقيف 3 أشقاء يتاجرون بالأقراص المهلوسة ببوحجار في الطارف

تمكن عناصر الشرطة القضائية لأمن دائرة بوحجار، من الإطاحة بمجموعة إجرامية تتكون من ثلاثة أشقاء مسبوقين قضائيا.

وأفاد بيان لذات المصالح، أن الأشقاء تتراوح أعمارهم مابين العقد الثالث والرابع ينحدرون من مدينة بوحجار ينشطون في مجال ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وتم خلال العملية حجز 118 قرص مهلوس من مختلف الأنواع و كمية من الكيف المعالج مجزأة إلى 09 قطع مهيأة للترويج وزجاجتين تحتويان على سائل مخدر من نوع إيزوبيتيل سعة كل واحدة منها 20ملل واسلحة بيضاء من أحجام مختلفة و مقص يستعمل في تقطيع المؤثرات العقلية.

وأضاف البيان، أن العملية جاءت على إثر معلومات مؤكدة تلقتها فرقة الشرطة القضائية تفيد بقيام مجموعة من الإخوة بترويج المخدرات و المؤثرات العقلية في أوساط الشباب بمدينة بوحجار مستغلين شهر رمضان المعظم، حيث يقومون باستغلال مسكنهم العائلي في تخزين سمومهم.

وقامت ذات العناصر بوضع خطة عمل محكمة للإطاحة بهم ومن خلال عملية ترصد و بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، تم مداهمة المسكن، أين تم توقيف اثنان منهما والعثور على كمية من الكيف المعالج مخبأة بإحكام داخل المطبخ، ليحول كلاهما اإلى مقر الأمن واستمرار في التحقيق تم توقيف شقيقهم الثالث متلبسا على متن مركبة بحيازته 30 قرص مهلوس .

بعد الانتهاء من التحقيق معهم، انجزت ملفات قضائية ضدهم قدموا بموجبها اأمام الجهات القضائية المختصة، أين صدر في حق اثنان منهما أمر ايداع، فيما اأجلت الجلسة الخاصة بشقيقهم الثالث إلى وقت لاحق.