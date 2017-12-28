توقيف 3 بارونات مخدرات ببرج بوعريريج ووهران

أوقف عناصر الجيش أمس الأربعاء، ببرج بوعريريج باروني مخدرات، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الخميس.

وأضاف ذات البيان، أنّ العملية أسفرت عن حجز 9.2 كلغ من الكيف المعالج.

كما أوقف عناصر الدرك الوطني بوهران، بارون مخدرات بحوزته 2700 قرص مهلوس.

من جهة أخرى، أوقف عناصر الجيش بكل من تمنراست وعين قزام، 14 مهربا

تمكن الجيش إثر العملية التي قام بها حسب ذات البيان، من حجز 3 مركبات رباعية الدفع ونظارة ميدان و4 مولدات كهربائية و4 مطارق ضغط.

إضافة إلى ذلك، ضبط عناصر الجيش 23 قنطارا من مادة التبغ بالوادي.

وفي سياق آخر، تم توقيف 10 مهاجرين غير شرعيين بولاية تلمسان.