توقيف 3 بارونات مخدرات وحجز أزيد من 9 قناطير زطلة في النعامة

أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مصالح الجمارك، 3 تجار مخدرات، قرب عين الصفراء بالنعامة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، حجزت ذات المصالح، كمية كبيرة جدا من الكيف المعالج تقدر بـ8 قناطير و91.4 كلغ.

بالإضافة إلى شاحنة ومركبة سياحية، حسب ذات البيان.

وبنفس المنطقة، تمكن عناصر الدرك الوطني، بالتنسيق مع مصالح الجمارك أيضا، من توقيف تاجري مخدرات على متن مركبة سياحية محملة بـ85,05 كيلوغرام من الكيف المعالج.

لترتفع بذلك حصيلة كميات الكيف المعالج التي تم ضبطها في يوم واحد إلى 9 قناطير و576,4 كيلوغرام.

ومن جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش، 81 شخصا بتمنراست، وحجزت 16 مولدا كهربائيا ومطرقتي ضغط تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

فيما أحبط حرس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ 41 شخصا، كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران ومستغانم وعين تموشنت، يضيف البيان.