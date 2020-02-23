توقيف 3 بارونات مخدرات وحجز قنطار زطلة بتلمسان

أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مصالح الجمارك، 3 تجار مخدرات بتلمسان، وحجزت 104 كيلوغرامات من الكيف المعالج.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأحد، تم ضبط 3 مركبات سياحية خلال نفس العملية.

فيما أوقفت مفرزة أخرى بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، تاجري مخدرات، بعين الدفلى، وجد بحوزتهما 3,59 كيلوغرام من نفس المادة، كانت مخبأة داخل مركبة سياحية.

ومن جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش، 8 أشخاص بكل من تمنراست وعين قزام.

وضبطت ذات المفارز، 6 مولدات كهربائية و6 مطارق ضغط، و6 أجهزة للكشف عن المعادن.

كما تم توقيف 57 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة، بكل من تمنراست وتلمسان.