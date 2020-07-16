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توقيف 3 بارونات مخدرات وحجز 72.8 كلغ زطلة بالمسيلة وتلمسان

أخبار الجزائر
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توقيف 3 بارونات مخدرات وحجز 72.8 كلغ زطلة بالمسيلة وتلمسان صورة من الأرشيف
بقلم نادية بن طاهر

أوقفت مفرزة مشتركة للجيش، بالتنسيق مع مصالح الجمارك، 3 تجار مخدرات وحجزت 26 كيلوغرام من الكيف المعالج، وشاحنتين في المسيلة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الخميس، ضبط حرس الحدود وعناصر الدرك الوطني، 46,8 كلغ من نفس المادة، إثر عمليتين منفصلتين قرب الشريط الحدودي بتلمسان.

ومن جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش، 4 أشخاص، و19 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار.

وحجزت ذات المفارز، 13840 لتر من الوقود الموجه للتهريب.

بالإضافة إلى 7 مولدات كهربائية و7 مطارق ضغط، تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=854206

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