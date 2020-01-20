توقيف 3 بارونات مخدرات وضبط 18 كلغ “زطلة” بـ3 ولايات

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، 3 تجار مخدرات، خلال عمليات متفرقة بكل من الطارف وبشار وورقلة.

وضبطت ذات العناصر، 18 كيلوغرام من الكيف المعالج و7358 قرص مهلوس و2750 وحدة من مختلف المشروبات، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الإثنين.

كما تم توقيف شخص بحوزته 1025 خرطوشة ذخيرة و9700 كبسولة بباتنة.

ومن جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش، 4 أشخاص بكل من تمنراست وبرج باجي مختار.

وضبطت ذات العناصر، 3 مركبات رباعية الدفع و4 أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب.

بالإضافة إلى 6 مولدات كهربائية و3 مطارق ضغط.

وفي سياق آخر، تم توقيف 30 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة، بكل من تلمسان وتندوف وجانت والطارف، يضيف البيان.