توقيف 3 تجار مخدرات وحجز أكثر من 125 كلغ من الكيف المعالج بعين الدفلى والنعامة

تمكنت مفارز الجيش الشعبي الوطني من حجز 125.5 كيلوغرام من الكيف المعالج وتوقيف 3 تجار مخدرات في كل من الناحية العسكيرة الأولى والناحية العسكرية الثانية.

أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم السبت، أن مفارز الجيش الوطني الشعبي تمكنت ايضا من توقيف 9 أشخاص وحجز 5 كركبات وشاحنتين محملتين بـ 32 طن من المواد الغذائية و 1000 لتر من زيت المائدة و 10 مطارق ضغط و 6 مولدات كهربائية في كل من الناحية العسكرية السادسة وأدرار وتندوف.

وأضاف البيان أن عناصر الدرك الوطني بوهران أوقفت 3 مجرمين بحوزتهم أوراق نقدية مزورة بالعملة الوطنية تقدر بـ 4.5 مليار سنتيم، كما حجزت بندقيتين تقليديتي الصنع ببسكرة.

كما أحبطت مفارز مشتركة للحيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني محاولات تهريب 9128 لتر من الوقود بكل من سوق أهراس تبسة الطارف وأدرار.