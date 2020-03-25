توقيف 3 تجار مخدرات وحجز 611 كغ من الكيف المعالج بالنعامة

تمكنت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مصالح الجمارك بالنعامة، أمس الثلاثاء، من توقيف 3 تجار مخدرات.

كما قامت المفارز المشتركة للجيش والدرك، خلال نفس العملية، من حجز كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بـ 611 كيلوغرام.

في سياق متصل، أوقفت مفرزة للجيش، مع عناصر الدرك الوطني بسطيف بالناحية العسكرية الخامسة، ثمانية 8 تجار مخدرات.

وضبطت مفارز الجيش 85 ألف و290 قرصا مهلوسا، وأربع مركبات ومبلغ مالي قدره 4 مليار سنتيم.

في حين أوقفت مفارز أخرى للجيش، بكل من الطارف وقسنطينة، 8 تجار مخدرات بحوزتهم 8076 قرصا مهلوسا.

من جهة أخرى، أوقفت مفرزة للجيش خلال عمليات متفرقة بكل من جانت وتمنراست، 223 شخصا.

وحجزت مفارز الجيش 35 مولدا كهربائيا، و21 مطرقة ضغط، و1600 لتر من الوقود الموجه للتهريب.

فيما أوقف عناصر الدرك الوطني، بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني بأدرار، ثلاثة 3 أشخاص، وحجزوا 114,9 طنا من المواد الغذائية.

كما تم توقيف 27 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بعين أميناس.