توقيف 3 تجار مخدرات وضبط زطلة ومهلوسات بوهران وتبسة

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، 3 تجار مخدرات، ضُبط لديهم 3 كلغ من الكيف المعالج و3000 قرص مهلوس، بوهران وتبسة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الإثنين، أوقف عناصر الدرك الوطني ببسكرة، شخصين كانا على متن مركبة نفعية مُحملة بـ1065 علبة من مادة التبغ.

في حين أوقفت مفرزة أخرى للجيش، أمس الأحد، 14 شخصا بجانت، وضبطت 4 مركبات رباعية الدفع و8 مولدات كهربائية و4 مطارق ضغط.

ومن جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش، 3 أشخاص بكل من سطيف والجلفة، وجد بحوزتهم بندقيتين تقليديتي الصنع.

فيما أحبط حراس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لـ12 شخصا بوهران.

وتم توقيف 12 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان وورقلة، يضيف البيان.