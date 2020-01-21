توقيف 3 تجار مخدرات وضبط “زطلة” و6290 قرص مهلوس بـ3 ولايات

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، 3 تجار مخدرات، وضبطت 6290 قرص مهلوس و1,4 كيلوغرام من الكيف المعالج، ببرج بوعريريج وبشار وتلمسان.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء، أوقف عناصر الدرك الوطني مهربا كان على متن مركبة نفعية، مُحملة بـ20750 حزمة سجائر بتبسة.

ومن جهة أخرى، أوقفت مفارز مشتركة للجيش، بالتنسيق مع مصالح الجمارك، أمس الإثنين، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وجانت، 43 شخصا.

وضبطت ذات العناصر، 5 شاحنات مُحملة بخليط خام الذهب والحجارة و5 مركبات رباعية الدفع.

بالإضافة إلى 14 مولدا كهربائيا و7 مطارق ضغط، و10 أجهزة للكشف عن المعادن.