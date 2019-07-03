توقيف 3 رعايا سودانيين بتبسة

تمكنت قوات الشرطة للأمن الحضري الخامس بتبسة من توقيف 3 رعايا من جنسية سودانية تتراوح أعمارهم بين 23 و 26 سنة.

تبين بعد عملية المراقبة الروتينية أنهم لا يحوزون على أية وثائق ثبوتية أو جوازات سفر و أنهم اجتازوا الحدود بطريقة غير شرعية.

و الإقامة داخل التراب الوطني بطريقة غير قانونية وذلك بعد أن تسللوا من دولة ليبيا باتجاه تونس عبر مراكز حدودية غير محروسة.

حسبما كشفه بيان صادر عن خلية الاتصال بمديرية الأمن الولائي حيث تم اقتيادهم إلى مقر الأمن الحضري.

وبعد الانتهاء من الإجراءات القانونية تم تقديمهم بجرم اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية والإقامة غير القانونية فوق التراب الوطني.

سليم دريد