توقيف 3 طلبة بكلية الطب مشتبه فيهم في قتل شاب بسكنات LPP بوهران

تمكنت عناصر من فرقة مكافحة سرقة المركبات التابعة للشرطة القضائية بأمن وهران، من توقيف 3 متورطين في جريمة قتل شاب بسكنات LPP حياة ريجنسي بوهران.

بعد تحقيقات وتحريات موسعة باشرتها ذات الفرقة للوقوف على ملابسات الجريمة البشعة باستغلال عنصر المركبة المسروقة من نوع مرسيدس ملك الضحية.

الجناة وحسب مصادر موثوقة 3 طلبة جامعيين يدرسون بكلية الطب، تتراوح اعمارهم ما بين 22 و24سنة كانت تربطهم علاقة صداقة بالضحية.

غادروا ولاية وهران إلى الجزائر العاصمة، مباشرة بعد ارتكابهم الجريمة في حق الضحية في الأربعينيات من العمر داخل شقته الواقعة بسكنات الترقوي العمومي بحياة ريجنسي بعد الاستيلاء على سيارته من نوع مرسيدس.

للإشارة، فإن الضحية مندوب طبي كان رفقة أصدقائه ليلة ارتكاب الجريمة تم اكتشاف جثته من قبل الجيران ووالدته التي تنقلت الى عين المكان بعد شعورها بالقلق نتيجة غياب مفاجئ للضحية الذي عثر عليه مخنوقا.