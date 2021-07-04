توقيف 3 طلبة وحجز مخدرات داخل إقامة جامعية في باتنة

أخبار الجزائر
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توقيف 3 طلبة وحجز مخدرات داخل إقامة جامعية في باتنة
بقلم س.ق

تمكنت عناصر الأمن، في ساعة متأخرة من مساء أمس، من إلقاء القبض على ثلاثة طلبة جامعيين مشتبه فيهم، مع حجز كمية معتبرة من المخدرات، بعد عملية تفتيش إيجابية في إحدى غرف إقامة جامعية خاصة بالذكور.

وحسب المعطيات الأولية، فإن المعنيين ينتمون لإحدى التنظيمات الطلابية، وقد بوشرت التحريات من قبل الجهات المعنية بناءً على استغلال جيد للمعلومات، قبل تنفيذ أمر بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة الابتدائية، والتحقيقات متواصلة لكشف تفاصيل أخرى عن الملف.
من جهة أخرى، استحسن المواطنون والطلبة فطنة رجال الأمن ومجهوداتهم المتواصلة في سبيل محاربة الجريمة وتحقيق الأمن والاستقرار.


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