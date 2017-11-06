توقيف 3 عناصر خطيرة لدعم الإرهاب بباتنة

دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بولاية باتنة مخبأ للإرهابيين و03 ألغام تقليدية الصنع، وكذا توقيف 3 عناصر خطيرة لدعم الإرهاب.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن العملية جاءت في إطار مكافحة الإرهاب والإستغلال الجيد للمعلومات.

أين دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بمنطقة تاغدة ولاة باتنة الناحية العسكرية الخامسة مخبأ للإرهابيين و03 ألغام تقليدية الصنع.

واسترجعت مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف ومخزنين للذخيرة.

وفي سياق متصل، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببلدية ثنية العابد، ولاية باتنة، ثلاثة عناصر خطيرة لدعم الجماعات الإرهابية.