توقيف 3 عناصر دعم للإرهاب في وهران

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
توقيف 3 عناصر دعم للإرهاب في وهران
بقلم نادية بن طاهر

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الإثنين، 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في وهران.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء، حجز حراس الحدود، 25كيلوغراما من الكيف المعالج، إثر دورية بحث واستطلاع قرب الشريط الحدودي بتلمسان.

فيما أوقف عناصر الدرك الوطني، 6 أشخاص، خلال عمليات متفرقة بكل من عنابة وبجاية وجيجل، وجد بحوزتهم 11168 وحدة من مختلف المشروبات.

ومن جهة أخرى، حجزت مفرزة للجيش، بالتنسيق مع مصالح الجمارك، 11520 وحدة من الألعاب النارية.

فيما تم توقيف 19 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة، بكل من تلمسان والوادي.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=848997

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com