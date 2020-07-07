توقيف 3 عناصر دعم للإرهاب في وهران

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الإثنين، 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في وهران.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء، حجز حراس الحدود، 25كيلوغراما من الكيف المعالج، إثر دورية بحث واستطلاع قرب الشريط الحدودي بتلمسان.

فيما أوقف عناصر الدرك الوطني، 6 أشخاص، خلال عمليات متفرقة بكل من عنابة وبجاية وجيجل، وجد بحوزتهم 11168 وحدة من مختلف المشروبات.

ومن جهة أخرى، حجزت مفرزة للجيش، بالتنسيق مع مصالح الجمارك، 11520 وحدة من الألعاب النارية.

فيما تم توقيف 19 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة، بكل من تلمسان والوادي.