توقيف 3 عناصر دعم للإرهاب وإحباط إدخال كيف من المغرب

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات منفصلة، خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 23 جانفي 2024.

وحسب حصيلة لوزارة الدفاع الوطني، تمكنت مفرزة أخرى خلال نفس الفترة، من كشف وضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف. بالإضافة إلى بندقية رشاشة من نوع FN-HERSTAL وكمية من الذخيرة من عيارات مختلفة، وهذا خلال عملية بحث وتفتيش بإن ڤزام.

كما أوقفت مفارز مشتركة للجيش، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 86 تاجر مخدرات، خلال عمليات عبر النواحي العسكرية. وأحبطت محاولات إدخال 94 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب. فيما تم ضبط 96041 قرص مهلوس.

فيما أوقفت مفارز للجيش، 42 شخصا، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وجانت وإن ڤزام. وضبطت 24 مركبة و100مولدا كهربائيا و63 مطرقة ضغط و6 أجهزة كشف عن المعادن و82 قنطار من خام الذهب والحجارة.

بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب. في حين تم توقيف 30 شخصا آخر وضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف.

بالإضافة إلى 10 بنادق صيد و17834 لتر من الوقود و78 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة. و5,5 قنطار من مادة التبغ و17176 وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

ومن جهة أخرى، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 912 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.