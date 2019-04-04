توقيف 3 عناصر دعم للإرهاب وبارون مخدرات في وهران

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الأربعاء، ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية، بوهران.

فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بنفس الولاية، 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية متورطين في نشاطات الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها بوهران يوم 26 مارس 2019.

وحسب بيان لوزراة الدفاع الوطني، اليوم الخميس، تم ضبط أربع بنادق صيد وكمية من الذخيرة بالأضافة إلى أسلحة بيضاء وأغراض أخرى.

من جهة أخرى، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، 14 منقبا عن الذهب بتمنراست.

وحجزت 7 مركبات وثلاثة أجهزة كشف عن المعادن و11مطرقة ضغط و15 مولد كهربائي و150 كيس من الحجارة.

في حين ضبط عناصر الدرك الوطني تاجر مخدرات بحوزته 500 قرص مهلوس، بوهران.

من جهة أخرى، تم توقيف 52 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بتمنراست وتلمسان.