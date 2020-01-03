توقيف 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية ببومرداس وورقلة

أعلنت وزارة الدفاع الوطني،اليوم الجمعة في بيان لها،عن توقيف عناصر دعم للجماعات الإرهابية في كل من ولاية بومرداس وورقلة.

وقالت وزارة الدفاع، في بيان لها، أن مفارز للجيش الوطني الشعبي قامت يوم 2 جانفي من توقيف ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية ببومرداس وورڨلة.

وأشار البيان عن توقيف مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي خلال عمليات متفرقة ببرج باجي مختار وتندوف وبسكرة.

وهي ثمانية أشخاص وحجزت أربعة شاحنات ومركبة رباعية الدفع و60000 لتر من الوقود الموجه للتهريب.

بالإضافة إلى توقيف2.5 طن من مادة الفرينة و5425وحدة من مختلف المشروبات و6 أجهزة كشف عن المعادن، ومولد كهربائي، ومطرقة ضغط.

كما أشار البيان إلى ضبط عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود بتلمسان وبشار، 36,2 كيلوغرام من الكيف المعالج.

في حين أحبطت مفارز أخرى للجيش محاولات تهريب 10137 لترا من الوقود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف.

وقام أيضا حرس السواحل من إحباط محاولة للهجرة غير شرعية، لـ 150 شخصا بكل من عنابة والقالة، تلمسان ومستغانم ووهران وعين تموشنت، والشلف.

فيما تم توقيف خمسة مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بتندوف.