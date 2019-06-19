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توقيف 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بسيدي بلعباس

أخبار الجزائر
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توقيف 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بسيدي بلعباس
بقلم نادية بن طاهر

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، أمس الثلاثاء، 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، بسيدي بلعباس.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي 5 مهربين، قرب الشريط الحدودي بمنطقة “تين زواتين”.

وحجزت ذات المصالح، على إثر هذه العملية، مركبة رباعية الدفع، ومبلغا ماليا معتبرا بالعملة الوطنية، يقدر بمليار وسبعمائة وأربعين مليون سنتيم.

بالإضافة إلى جهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية، وأغراض مختلفة.

في حين أوقفت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي، وعناصر الدرك الوطني، 76 منقبا عن الذهب، بجانت.

وحجزت ذات المصالح، على إثر العملية، 32 مولدا كهربائيا، و22مطرقة ضغط.

وفي سياق متصل، ضبط حرس السواحل بالغزوات، 68 كيلوغرام من الكيف المعالج.

فيما أوقف عناصر الدرك الوطني، تاجر مخدرات بحوزته “1875 قرص مهلوس”، بتبسة.

من جهة أخرى، أحبط حرس السواحل، محاولات هجرة غير شرعية، لـ 33 شخصا، كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، بكل من عنابة، ووهران.

فيما أوقف حرس الحدود، 5 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة، بتلمسان.

وفي إطار مكافحة الإرهاب، وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سّلم الإرهابي “سليمان بشير” المدعو “محمد الأمين”، أمس الثلاثاء، نفسه للسلطات العسكرية، بتمنراست.

الكيف المعالج

الكيف المعالج

توقيف منقبين عن الذهب

توقيف منقبين عن الذهب

توقيف منقبين عن الذهب


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