توقيف 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من البليدة وغليزان

الوطني
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توقيف 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من البليدة وغليزان
بقلم مصطفى.ق

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس، 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من البليدة وغليزان.

وأوقفت مفارز للجيش، في إطار محاربة الجريمة المنظمة، بكل من تمنراست وبرج باجي مختاروجانت، 72 شخصا وضبطت 7 مركبات رباعية الدفع و80 مولدا كهربائيا و27 مطرقة ضغط وجهاز  كشف عن المعادن و9 أكياس من خليط الذهب والحجارة وأغراض أخرى.

كما أوقفت مفرزة للجيش بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني لوهران، ثلاثة تجار مخدرات ضُبط لديهم 1960 قرص مهلوس.

فيما أوقف عناصر الدرك الوطني ببسكرة، شخصا كان على متن شاحنة مُحملة بـ40 قنطارا من مادة التبغ.

وأحبط حرس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ 72 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران وعين تموشنت ومستغانم.

وتم توقيف 17 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من عين قزام وغرداية.


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