توقيف 3 فلاحين متلبسين بسقي أشجار مثمرة بالمياه القدرة في هليوبوليس بقالمة 

أوقفت مصالح الدرك الوطني بهليوبوليس 3 أشخاص يقومون بسقي 15هكتار من الأشجار المثمرة بمياه قدرة من وادي سيبوس في ڨالمة.

وحسب مصادر لـ النهار فإن العملية تمت معلومات قدمها مواطنين، مفادها وجود 3 أشخاص بسقون الأشجار المثمرة بمياه قدرة من وادي سيبوس.

اين إستدعى الأمر التدخل العاجل حيث تم ضبط الفلاحين متلبسين بجنحة السقي غير القانوني.

كما أسفرت العملية عن حجز 3 محركات للضخ وشاحنة وبعض الاغراض الخاصة بعملية السقي.

وقد تم تحرير محاضر سماع في حق الفلاحين الثلاثة، لغرض تقديمهم أمام الجهات القضائية.