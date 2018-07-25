عاجل

توقيف 3 فلاحين متلبسين بسقي أشجار مثمرة بالمياه القدرة في هليوبوليس بقالمة 

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
توقيف 3 فلاحين متلبسين بسقي أشجار مثمرة بالمياه القدرة في هليوبوليس بقالمة 
بقلم هشام قاسمي

أوقفت مصالح الدرك الوطني بهليوبوليس 3 أشخاص يقومون بسقي 15هكتار من الأشجار المثمرة بمياه قدرة من وادي سيبوس في ڨالمة.

وحسب مصادر لـ النهار فإن العملية تمت معلومات قدمها مواطنين، مفادها وجود 3 أشخاص بسقون الأشجار المثمرة بمياه قدرة من وادي سيبوس.

اين إستدعى الأمر التدخل العاجل حيث تم ضبط الفلاحين متلبسين بجنحة السقي غير القانوني.

كما أسفرت العملية عن حجز 3 محركات للضخ وشاحنة وبعض الاغراض الخاصة بعملية السقي.

وقد تم تحرير محاضر سماع في حق الفلاحين الثلاثة، لغرض تقديمهم أمام الجهات القضائية.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital