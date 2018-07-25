توقيف 3 فلاحين متلبسين بسقي أشجار مثمرة بالمياه القدرة في هليوبوليس بقالمة 

أوقفت مصالح الدرك الوطني بهليوبوليس 3 أشخاص يقومون بسقي 15هكتار من الأشجار المثمرة بمياه قدرة من وادي سيبوس في ڨالمة.
وحسب مصادر لـ النهار فإن العملية تمت معلومات قدمها مواطنين، مفادها وجود 3 أشخاص بسقون الأشجار المثمرة بمياه قدرة من وادي سيبوس.
اين إستدعى الأمر التدخل العاجل حيث تم ضبط الفلاحين متلبسين بجنحة السقي غير القانوني.
كما أسفرت العملية عن حجز 3 محركات للضخ وشاحنة وبعض الاغراض الخاصة بعملية السقي.
وقد تم تحرير محاضر سماع في حق الفلاحين الثلاثة، لغرض تقديمهم أمام الجهات القضائية.
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