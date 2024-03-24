توقيف 3 متهمين شكّلوا عصابة أحياء لإغراق حي “ليباناني” بالكاشيات

أطاحت مصالح الأمن بالعاصمة المتمثلة في الأمن الحضري ال14 بحي زرهوني مختار بالمحمدية بعصابة أحياء زرعت الرعب. بين أوساط السكان، تضم 3 متهمين من ذوي السوابق القضائية. مع حجز 162 قرص مهلوس من مادة ” كيتيل” و كمية أخرى من نفس النوع في شكل 12 قطعة مجزرة مهيأة للبيع، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء من الصنف السادس.

ومثل المتهمين الموقوفين من المدعو ” ل.محمد”، سائق سيارة أجرة غير شرعي ” م.الهادي” أمام الغرفة الجزائية السادسة. بمجلس قضاء الجزائر اليوم الاحد، لمواجهة تهم تتعلق بجنح حيازة المؤثرات العقلية. بطريقة غير شرعية وحيازة أسلحة بيضاء من الصنف السادس، استئنافا للحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الدار البيضاء القاضي. بادانتة كل متهم ب5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية مقدرة ب200 الف دج.

إذ تبين من خلال مجريات المحاكمة أن الوقائع انطلقت على إثر معلومات مؤكدة مفادها. أن المدعو ” ل، م. الهادي” يقوم بترويج المخدرات على مستوى حي زرهوني مختار بالمحمدية الذي يقيم به.

واستغلالا للمعلومة تم مداهمة مسكن الشخص المعني أين تم ضبط كمية مقدرة ب50 غرام من مادة ” كيتيل”. بالإضافة إلى كمية أخرى مجزأة الى 12قطعة ضبطت في غرفة نوم المتهم.

التحقيق يكشف..

واستكمالا لاجراءات التحقيق ولدى سماع المعني ” م. الهادي” خلال التحقيق الإبتدائي صرح بأن الكمية المحجوزة التي ضبطت بمسكنه. اشتراها من عند جاره بالحي المدعو “”م.مخمد” الذي يعد الممون الرئيس له. بحيث عرض عليه تلك الكمية للبيع في صفقة أولى ابرمها معه، لكونه يعاني من ضائقة مالية.

كما تم الاتفاق في إطار الصفقة ابرام صفقة ثانية عن طريق تسليمه كمية أخرى في حال نجح في بيع الكمية الأولى.

وتم في إطار التحقيق توقيف المتهم الثاني ” ل، محمد” الذي يزاول عمله ” كلونديستان” مسبوق قضائيا في قضية ضرب وجرح عمدي. الذي ضبط بمسكنه العائلي بنفس الحي، 162 قرص من مؤثر ‘ كيتيل” مع حجز أسلحة بيضاء.

وخلص التحقيق بموجب التفتيش الإلكتروني لهاتف المتهمين الموقوفين، وضبط محادثات نصية بينهما. وبين شخصين آخرين كل من المدعو “ر.خالد” والمسمى ” حميدو” هذا الأخير. لم يتم التوصل اليه لعدم تحديد هويته الكاملة فيما تم توقيف المتهم الثالث ” خالد “.

حيث كشفت المحادثات أن المعنيين كانا يتواصلان مع المتهم ” ل.محمد” و بين ” ل. الهادي’ تخض صفقات بيع وشراء للممنوعات.

وفي الجلسة اعترف المتهم الاول ” الهادي’ بأن الكمية المضبوطة بغرفة نومه اشتراها من عند المتهم الموقوف المدعو ” ل.محمد” بغرض بيعها بسبب حاجته الماسة للمال، وهو التصرف الخاطئ الذي أقدم عليه واشعره بالندم ملتمسا أقصى ظروف التخفيف.

من جهته المتهم الثاني ” الهادي” أنكر علاقته بجرم المتاجرة المتاجرة بالمخدرات كما نسب اليه في محاضر التحقيق، مقرا باستتهلاكها فقط.

والجدير بالذكر أن المتهم الثالث ” ر.خالد” تم تبرئته من روابط التهم المنسوبة اليه، وتغيب عن جلسة الحال.