 توقيف 3 متورطين في اختلاس وتبديد أموال عمومية بتعاونية الحبوب والبقول الجافة في المسيلة

تمكن عناصر فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية المسيلة من معالجة قضيتين تتعلقان بأفعال إساءة استغلال الوظيفة واختلاس وتبديد أموال عمومية، مع توقيف ثلاثة مشتبه فيهم تابعين لتعاونية الحبوب والبقول الجافة بالمسيلة.

وتعود وقائع القضيتين إلى تحريات أجرتها ذات المصلحة حول قيام ثلاثة أشخاص باختلاسات مالية وتبديد أموال عمومية من خلال التلاعب بكميات كبيرة من القمح اللين والشعير المستوردين، وذلك بكل من وحدة التخزين بتعاونية الحبوب والبقول الجافة بالمسيلة، ومركب تابع لذات التعاونية ببلدية سيدي هجرس. وعلى إثر هذه التحريات، تم توقيف جميع المشتبه فيهم.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق، تم تقديم المشتبه فيهم الثلاثة أمام الجهات القضائية المختصة إقليمياً بتهم إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، واختلاس وتبديد أموال عمومية.