توقيف 3 مروجين للمهلوسات وحجز قرابة 600 قرص مهلوس بقالمة

تمكنت مصالح الأمن بقالمة من حجز 599 قرص مهلوس وتوقيف 3 أشخاص وهم بصدد ترويج هذه المؤثرات العقلية ببلدية بوحشانة.

وحسبما أفاد به اليوم الأحد بيان لذات المصالح، فإن الموقوفين في هذه العملية التي قامت بها فرقة مكافحة المخدرات

للمصلحة الولائية للشرطة القضائية تتراوح أعمارهم ما بين 25 إلى 51 سنة، مبرزا بأنهم كلهم يقيمون بولاية تبسة.

وأضاف بأن كمية المحجوزات تم ضبطها بعد نصب كمين للمجموعة الإجرامية بالمخرج الغربي لبلدية بوحشانة.

وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 80 الرابط بين قالمة وسدراتة “سوق أهراس” موضحا بأن الحبوب

المهلوسة من عدة أصناف تم العثور عليها بعد تفتيش المركبة التي كان على متنها الموقوفان.

واستنادا لذات المصدر، فقد أسفر التحقيق مع الموقوفين عن تحديد هوية المشتبه فيه الثالث وهو الممون الرئيسي.

الذي تم توقيفه بولاية تبسة، مشيرا إلى أنه تم إعداد ملف قضائي ضد الموقفين عن فعل حيازة المؤثرات العقلية

وعرضها للبيع بطريقة غير شرعية وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة بوشقوف.