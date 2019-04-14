توقيف 3 مروجين وحجز 180 قرصا مهلوسا في وهران

أخبار الجزائر
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توقيف 3 مروجين وحجز 180 قرصا مهلوسا في وهران
بقلم كريمة سواق

أوقفت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوسفر في وهران 3 مروجين ضبط بحوزتهم 180 قرصا مهلوسا من نوع كتيل.

العملية التي نفذها ذات العناصر تمت أثناء قيامهم بدورية عادية عبر إقليم الاختصاص.

أين تم توفيق سيارة من نوع  بيجو 301 على مستوى الطريق الولائي رقم 20 الرابط بين بلديتي بوسفر وعين الترك.

تم توقيف سيارة حيث وبعد إخضاعها لتفتيش دقيق تم العثور على 180 قرصا مهلوسا من نوع “كتيل”.

فيما تم توقيف 3 متورطين كانوا على متن المركبة تم اقتياد المشتبه فيهم الى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوسفر من أجل استكمال التحقيقات في القضية.


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