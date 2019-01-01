توقيف 3 مروّجين للمهلوسات وحجز 56 قرص في مستغانم

وضعت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بمستغانم حد لنشاط 3 مروّجين للحبوب المهلوسة مع حجز 56 قرص في عمليتين منفصلتين.

وأوضحت ذات الهيئة فإن العملية الأولى بتوقيف شخص وشريكه يقوم بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية على مستوى طريق الرابط بين مستغانم ووهران.

كما تم ضبطه وشريكه في حالة تلبس ونحوزتهما 6 قرص مهلوس.

بينما أوقفت الشرطة بجوزته 10 أقراص مهلوسة ومبلغ مالي قدره 2.700 دج من عائدات الترويج بمدينة مستغانم.

وقد تم تقديمهم للعدالة حيث أصدرت في حقهم حكم بالسجن ثلاث سنوات نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج.