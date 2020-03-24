توقيف 3 مضاربين في المواد الغذائية بالعاصمة

أخبار الجزائر
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توقيف 3 مضاربين في المواد الغذائية بالعاصمة
بقلم نادية بن طاهر

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالدويرة، في العاصمة، من توقيف 3 مضاربين في الأسعار.

وحسب بيان لذات المصلحة، اليوم الثلاثاء، كان الموقوفون، على متن 3 سيارات نفعية محملة بكمية معتبرة من المواد الغذائية.

ويأتي ذلك، في إطار محاربة هذه السلوكيات الاجرامية، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا.

وأوضح البيان، أن الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالدويرة، وعلى إثر استغلال معلومات مؤكدة، وضعت خطة محكمة أسفرت عن توقيف3  سيارات نفعية على متنها 3 أشخاص.

وكانت المركبة، سالكة للطريق الوطني رقم 36، ومحملة بمواد غذائية متمثلة في 17 قنطارا  و31 كلغ من السميد والفرينة، 23و قنطارا و 9 كلغ من العجائن بمختلف أنواعها.


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