توقيف 3 مهربي مخدرات وحجز 52 كلغ من الكيف المعالج ببشار

تمكن عناصر الأمن بولاية بشار، من توقيف 3 مهربي مخدرات كانوا بصدد محاولة إدخال كمية مقدرة بـ 52 كلغ من الكيف المعالج عبر الحدود الجزائرية المغربية.

وحسبما علم اليوم الثلاثاء من خلية الإعلام و الاتصال بذات المصالح، فإن الكمية المحجوزة، كانت مخبأة بمنطقة صحراوية بين البلدية الحدودية بني ونيف وبشار.

حيث أفضت التحقيقات التي أجراها عناصر الأمن رفقة مصالح الدرك الوطني، عن تحديد هوية المهربين الثلاثة المتورطين في هذه القضية.

كما أسفر توقيف هؤلاء المهربين، عن حجز سيارة خاصة كانت موجهة لنقل المخدرات نحو منطقة أخرى من الوطن.

بالإضافة إلى مبلغ مالي بقيمة 180 ألف دينار.

أين تم تقديم الموقوفين أمام العدالة التي وضعتهم رهن الحبس المؤقت، في انتظار مثولهم أمام الجهة المختصة.