توقيف 30 بارون مخدرات وإفشال إدخال 11 قنطار كيف من المغرب

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 30 تاجر مخدرات بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة.

وحسب حصيلة لوزارة الدفاع الوطني، شملت الفترة الممتدة ما بين 22 و28 جوان 2022، أحبطت ذات المصالح، محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب.

وتُقدر كمية المحجوزات، بـ11 قنطار و53 كيلوغرام من الكيف المعالج.

فيما تم توقيف 19 تاجر مخدرات آخرين، وضبط 44 كيلوغرام من نفس المادة. و173221 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية.

ومن جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 209 شخصا بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين ڤزام وجانت وتندوف.

وضبطت المفارز، مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف، وكمية من الذخيرة و9 مركبات. و287 مولدا كهربائيا و203 مطرقة ضغط و11 طنا من خليط الذهب الخام والحجارة.

وكذا كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما تم توقيف 14 شخصا وضبط 13 بندقية صيد و13503 خرطوشة و47820 علبة سجائر. و11125 وحدة من مختلف المشروبات و37 طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب. وهذا بكل من ورڤلة والوادي وعين ڤزام وسطيف وتبسة وباتنة والمسيلة والجلفة.

وفي إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، في عمليتين منفصلتين عبر التراب الوطني.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ52139 لتر. وذلك بكل من تمنراست وبرج باجي مختار والوادي وتبسة والطارف وسوق أهراس.

فيما تم توقيف 166 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

كما حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp