توقيف 30 بارون مخدرات وحجز 3 قناطير زطلة بعدة ولايات

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 9 تجار مخدرات، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 17 أوت 2021.

وحسب حصيلة لوزارة الدفاع الوطني، ضبطت ذات المصالح 280 كيلوغرام من الكيف المعالج حاولت المجموعات الإجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب.

وكشف ذات البيان، عن توقيف 21 تاجر مخدرات آخرين وحجز 32 كيلوغرام من نفس المادة. بالإضافة إلى 38770 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر نواحي عسكرية أخرى.

وفي سياق آخر، أوقفت مفارز للجيش، 99 شخصا، بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت، وضبطت 18 مركبة، و121 مولدا كهربائيا و83 مطرقة ضغط و75 طن من خليط الحجارة والذهب الخام.

بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات التفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب. وتم حجز 6254 وحدة من مختلف المشروبات ببسكرة.

كما تم إحباط محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ 9909 لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس.