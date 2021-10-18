توقيف 30 “حراڤ” بينهم امرأة وبنتان قبالة سواحل “قنواع” في سكيكدة

تمكنت، أمس، قوات خفر السواحل في سكيكدة، من توقيف قارب صيد كان على متنه 30 “حراڤ” من مختلف الأعمار، من بينهم امرأة وبنتان، ينحدرون من ولايات سكيكدة، عنابة، جيجل وسطيف، قبالة سواحل منطقة “قنواع” غربي ولاية سكيكدة، وهم بصدد الإبحار من شاطئ “بوالنشم” ببلدية “قنواع” باتجاه السواحل الإيطالية.

وحسب ما توفر من معلومات، فإن توقيف القارب جاء بعد رصده من قبل القوات المذكورة، التي قام عناصرها بحجز القارب وتوقيف من كانوا عليه، قبل نقلهم إلى اليابسة عن طريق ميناء “القل” وتسليمهم إلى الجهات الأمنية المختصة إقليميا لإتمام الإجراءات المعمول بها، هذا وقد وفرت مصالح الحماية المدنية التي ساهمت أيضا في إجلاء “الحراڤة” من عرض البحر، سيارات إسعاف وطاقم طبي للتكفل بـ”الحراڤة” الموقوفين وتقديم كل الإسعافات المطلوبة.

تجدر الإشارة إلى أن حديثا يدور في عدة بلديات بسكيكدة، عن وصول عدد كبير من الشباب إلى السواحل الإيطالية في اليومين الماضيين.