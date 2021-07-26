توقيف 30 شخصا في عرس زفاف داخل قاعة حفلات بـ “لاسيتي أوزاس” في عنابة

مصالح الأمن داهمت القاعة بالتنسيق مع أعوان التجارة

نجحت، ليلة أول أمس، قوات أمن ولاية عنابة بالتنسيق مع مديرية التجارة، في كشف عرس داخل قاعة أفراح بحي “لاسيتي أوزاس” بالقرب من وسط المدينة، مع توقيف حوالي 30 شخصا، منهم نساء ورجال كانوا داخل القاعة، من دون احترام شروط الوقاية وقانون غلق قاعات الأفراح ومنع الأعراس.

وأكدت مصالح مديرية التجارة بولاية عنابة لـ “النهار”، أن أعوانها تلقت معلومات حول تنظيم حفل زفاف داخل محل متمثل في قاعة حفلات تقع بمنطقة “لاسيتي أوزاس” بالقرب من محور الدوران “السيتام” وسط المدينة، وقد تمت مداهمة القاعة بحضور عناصر الأمن الحضري الرابع وقوات أمن الولاية.

وقد عثرت المصالح المعنية، على آلات موسيقية وحلويات ومأكولات وألبسة للعرائس داخل القاعة، إلا أن صاحبة القاعة رفضت دخول عناصر الأمن وأعوان الرقابة إلى “الصالة” الرئيسية للحفلات، في محاولة لإخراج الأشخاص الذين كانوا متواجدين داخلها، مما تطلب استدعاء دعم أمني لمداهمة القاعة، التي حاول صاحبها التمويه بأن القاعة مغلقة وعدم فتح الباب، إلا أن المعلومة المؤكدة، جعلت فرق الرقابة ومصالح الأمن تحاول مرارا وتكرارا، إلى أن تم فتح الباب ليتم اكتشاف وجود حوالي 30 شخصا، أغلبهم نساء حاولوا الاختباء في إحدى الحجرات خلال التفتيش، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بسحب السجل التجاري والاعتماد الخاصين بصاحب القاعة، واتخاذ الإجراءات القانونية في حقه.

وأشارت مديرية التجارة في منشور عبر صفحتها على موقع “الفايسبوك”، أنه تم تسجيل مخالفتين، تتعلقان بعدم إحترام الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار وباء “كورونا”، ورفض صاحبة قاعة الحفلات المعنية، الخضوع لعملية التفتيش وعدم السماح لفرقة المراقبة الدخول إلى المحل، وعليه وبعد مداهمة المحل التجاري وإتمام المعاينة تقرر اتخاذ الإجراءات الردعية المتعلقة بالسحب الفوري للسجل التجاري الخاص بصاحبة النشاط “قاعة الحفلات” المخالفة.