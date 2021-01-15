توقيف 30 شخصا منهم “شطّاحات” داخل ملهى ليلي مخصص للقمار وسط عنابة

عثر بداخله على طاولات ألعاب وكميات من الخمور

تمكنت قوات الشرطة القضائية بأمن ولاية عنابة، نهاية الأسبوع المنصرم، من توقيف عدة أشخاص، منهم راقصات، داخل ملهى ينشط بطريقة غير شرعية ومخالفة لإجراءات الحجر الصحي وسط مدينة عنابة، مع استغلاله كوكر لألعاب القمار والسمر والرقص والمجون.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ “النهار“، بأن العملية تمت بعدما تحصل عناصر الشرطة التابعين للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، على معلومات حول حركة مشبوهة لمجموعة من الأشخاص كل مساء، ليتبين بأنهم كانوا يترددون على ملهى يقع قرب “مقهى الشعب” وسط المدينة.

وبفتح تحقيق والشروع في الترصد لتحركات الأشخاص المشتبه فيهم، تقرر تحديد موعد للمداهمة، وبعد إتمام كافة الإجراءات القانونية، تمت المداهمة ليلا، نهاية الأسبوع المنصرم، حيث تم العثور داخل الملهى الليلي غير القانوني، على أزيد من 30 شخصا، كانوا يتناولون مختلف أنواع الخمور، ويلعبون القمار والألعاب الممنوعة.

ومن بين الموقوفين نساء راقصات، تم ضبطهن في وضعيات مخلة ويرتدين ملابس مشبوهة.

وتم على الفور تحويل جميع الموقوفين إلى مقر المصلحة لمباشرة التحقيقات الأمنية معهم، والسماع لأقوالهم، مع استدعاء صاحب المحل والملهى، تحضيرا لتقديمهم للمثول أمام السلطات القضائية على مستوى محكمة عنابة خلال الأيام القليلة المقبلة.