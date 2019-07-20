توقيف 30 منقبا عن الذهب ببرج باجي مختار وجانت

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الجمعة، 30 منقبا عن الذهب، في عمليات متفرقة بكل من برج باجي مختار، وجانت.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، الوم السبت، حجزت قوات الأمن، 4 مركبات رباعية الدفع، و53 مولد كهربائي

و45 مطرقة ضغط.

بالإضافة إلى جهازي كشف عن المعادن، و21 كيس من خليط الحجارة وخام الذهب، ودراجتين ناريتين وأربع مضخات.

فيما تم حجز 1325 كيلوغرام من خليط الحجارة وخام الذهب بتندوف.

من جهة أخرى، أحبطت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، محاولات تهريب 2904 لتر من الوقود، بعمليات متفرقة بكل من سوق أهراس، وتبسة والطارف.

وفي إطار محاربة الهجرة غير الشرعية، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 22 مهاجر غير شرعيي، من جنسيات مختلفة بكل من الأغواط وتلمسان.