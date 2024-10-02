توقيف 31 تاجر مخدرات وإحباط إدخال 5 قناطير من الكيف

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي من كشف وتدمير 20 قنبلة تقليدية الصنع بتيزي وزو. كما أوقفت مفارز أخرى 17 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإنه وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي. بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات متفرقة عبر النواحي العسكرية. 31 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 5 قناطير و 80 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب. بالإضافة كذلك إلى ضبط (2,38) كيلوغرام من مادة الكوكايين و (682376) قرص مهلوس.

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 96 شخص وضبطت 29 مركبة و 118 مولد كهربائي و 42 مطرقة ضغط. بالإضافة كذلك إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غيرالمشروع عن الذهب.

بالمقابل تم توقيف 18 شخصا آخر وضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف و 8بنادق صيد و4 مسدسات آلية و 200 15 لتر من الوقود و (36) قنطار من مادة التبغ. بالإضافة كذلك إلى 20.4 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وتمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ (139) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. ناهيك عن توقيف (452) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.