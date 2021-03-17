توقيف 31 تاجر مخدرات وضبط أزيد من 14 قنطار زطلة في الحدود مع المغرب

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 31 تاجر مخدرات.

وحجزت خلال عمليات متفرقة عبر مختلف النواحي العسكرية، كميات كبيرة من الكيف المعالج تُقدر بـ 14 قنطار و22 كيلوغرام.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فقد حاولت المجموعات الإجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب.

وأوقفت مفارز للجيش ومصالح الدرك الوطني وحراس الحدود بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، خلال عمليات متفرقة، 11 تاجر مخدرات.

وضبطت 13 قنطار و(68,5) كيلوغرام من الكيف المعالج.

فيما تم توقيف20 تاجر مخدرات وحجز 53,5 كيلوغرام من نفس المادة، وكذا 32480 قرص مهلوس عبر نواحي عسكرية أخرى.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت وإن أميناس، 171 شخصا.

وحجزت 30 مركبة و131 مولدا كهربائيا و78 مطرقة ضغط ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل بعمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

بالإضافة إلى 50 كيس من خليط خام الذهب والحجارة و68,8 طن من المواد الغذائية.

وتم توقيف13 شخصا وحجز (07) بنادق صيد ومسدس آلي و(275,5) كيلوغرام من مادة البارود الأسود و1385 خرطوشة خاصة ببنادق الصيد.

وكذا 1110 وحدة من مادة التبغ و14400 وحدة من مختلف الألعاب النارية و5391 وحدة من مختلف المشروبات.

وتم هذا خلال عمليات منفصلة نُفذت بكل من ورقلة والوادي وبسكرة وأم البواقي وقالمة وباتنة وغيليزان.

وتمّ إحباط محاولات تهريب (18252) لتر من الوقود بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وتندوف وبرج باجي مختار.