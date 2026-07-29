توقيف 32 تاجر مخدرات وحجز 50 كلغ “كوكايين”

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي من توقيف 32 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال 97 كيلوغرام من الكيف المعالج، عبر الحدود مع المغرب.

وحسب الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي في الفترة الممتدة من 22 إلى 28 جويلية 2026. فقد تم ضبط 50 كيلوغرام من مادة الكوكايين و780.519 قرص مهلوس. وذلك خلال عمليات عبر النواحي العسكرية.

كما قامت مفارز للجيش الوطني الشعبي بتوقيف 151 شخصا وحجز 23 مركبة و59 مولد كهربائي و44 مطرقة ضغط. بالإضافة كذلك إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب. بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن قزام. كما تم توقيف 9 أشخاص آخرين وضبط 6.720 لتر من الوقود و4 أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، وهذا خلال عمليات متفرقة.

من جهة أخرى، أحبط حرّاس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 153 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. فيما تم توقيف 212 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

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