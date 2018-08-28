توقيف 32 شخص يمارسون نشاط حضائر بدون رخصة في الوادي

شرعت مصالح أمن ولاية الوادي في محاربة ظاهرة الحضائر العشوائية على مستوى مختلف مناطق الولاية.

والتي طالما اشتكى منها المواطن سواء من الضرائب التي تفرض عليه أو تهديدات من يشرفون عليها.

وشملت العملية كامل الحضائر غير المرخصة من قبل مصالح البلدية المتواجدة بالإقليم الحضري لولاية الوادي.

وأشرفت على الحملة فرقة حماية العمران والبيئة التابعة للمصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية الوادي.

حيث تمكنت في ظرف قياسي من توقيف 32 شخص وهـم بصدد مزاولة هذا النشاط غير قانوني.

أين أنجزت في حقهم ملفات قضائية، وتقديمهم أمام الجهات القضائية بسبب قيامهم بنشاط حراسة حظيرة سيارات بدون رخصة.