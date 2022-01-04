توقيف 325 شخصا وحجز 4 قناطير كيف ليلة رأس السنة

أسفرت العمليات المشتركة بين وحدات الأمن الوطني والدرك الوطني المتعلقة بمداهمات أوكار الجريمة، التي تم تنفيذها خلال يومي 30 و31 ديسمبر 2021، عبر كامل ولايات الوطن عن توقيف 325 شخص مبحوثا عنه.

وحسب حصيلة العمليات المشتركة بين وحدات الأمن الوطني والدرك الوطني، فقد تم خلال نفس الفترة وفي مجال الشرطة القضائية:

توقيف 325 شخص مبحوث عنه و حجز 109 سلاح أبيض، وحجز 4687 قرص مهلوس. وحجز 438.07 غ من الكيف المعالج. وكذا حجز 31.569 قارورة مشروبات كحولية من مختلف الأحجام والأنواع.

كما تم حجز مبلغ قدره 224.380 دج و 100 أورو، يمثل عائدات الاتجار غير الشرعي بالممنوعات.

فيما تم توقيف 105 شخص في إطار الهجرة غير الشرعية، وحجز قاربين وبندقيتي صيد بحري. ومنضار ميدان وجهازي ملاحة وGPSمحرك قارب صيد.

أما فيما يتعلق بالأمن المروري، فقد تم خلال نفس الفترة، مراقبة 60.142 مركبة، أسفرت عن حجز 08 مركبات و42 دراجة نارية. بالإضافة إلى استرجاع مركبتين مسروقتين، ورفع 6828 جنحة ومخالفة.

وفاة 7 أشخاص وجرح 28 آخرين في حوادث المرور ليلة رأس السنة

ومن جهة أخرى، تم تسجيل 16 حادث مرور خلال ليلة رأس السنة الميلادية، أسفر عن وفاة 7 أشخاص وجرح 28 آخرين.

ومقارنة بنفس الليلة من السنة الفارطة، تم تسجيل نقص ملحوظ في عدد الحوادث والوفيات، حيث تم تسجيل 26 متوفي سنة 2020. كما تم تسجيل تراجع في ضحايا حوادث المرور، حيث تم تسجيل 42 جريح سنة 2020.

وجاء هذا، بفضل الانتشار الجيد لوحدات الأمن الوطني والدرك الوطني. إضافة إلى المخطط المحكم الذي تم وضعه لتنظيم حركة المرور وضمان سيولتها عبر مختلف شبكات الطرقات عبر كامل التراب الوطني.

هذا وتبقى وحدات الأمن الوطني والدرك الوطني عبر كامل ربوع الوطن في خدمة المواطنين. وتضع تحت تصرفهم مختلف الوسائط الاتصالية للمساهمة في تحقيق أمنهم. تقديم يد المساعدة لهم أو نجدتهم بأقصى سرعة ممكنة.

وتسخر ذات المصالح، الرقمين المجانيين “48-15” و”55-10″، إضافة إلى الصفحة الرسمية للمديرية العامة للأمن الوطني. وصفحة “طريقي” الخاصة بالدرك الوطني على موقع فايسبوك.

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