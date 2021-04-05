توقيف 33 شخصا منهم 8 فتيات داخل وكر دعارة في سكيكدة

تاجر حوّل محله التجاري إلى ملتقى لممارسة الرذيلة وتعاطي الخمور

نجحت، نهار أول أمس، عناصر الفرقة الجنائية بأمن ولاية سكيكدة، في توقيف مجموعة من الأشخاص، يقدر عددهم بـ 33 شخصا، من بينهم 8 فتيات، تتراوح أعمارهم بين 24 و 52 سنة، ينحدرون من ولايات مجاورة، على خلفية تورطهم في قضية احتراف الدعارة داخل محل تجاري.

وكان عناصر الأمن قد تلقوا معلومات دقيقة بقيام أحد الأشخاص المشتبه فيهم من ذوي السوابق القضائية، باستغلال أحد المحلات التجارية المتواجد بحي “العربي بن مهيدي”، لممارسات الدعارة واستهلاك وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، لتقوم على إثرها الفرقة الجنائية وبالتنسيق مع النيابة المختصة لدى محكمة سكيكدة بمداهمة المحل، أين تم توقيف جميع المشتبه فيهم متلبسين، من بينهم 8 فتيات، كما تم ضبط كمية من المشروبات الكحولية وأسلحة بيضاء، منها 6 سكاكين من الحجم الكبير.

وبعد تحويل جميع الموقوفين وسماع أقوالهم على محضر سماع للضبطية القضائية، تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة، أين تمت متابعة 11 منهم برفقة الفتيات عن تهمة جنحة السماح لأشخاص يحترفون الدعارة بالاعتياد على ممارسة الفسق سرا في أماكن مفتوحة للجمهور، وجنحة الوساطة بين أشخاص يحترفون الدعارة، وجنحة إغراء الغير على الدعارة، وبيع وحيازة المشروبات الكحولية من دون رخصة، ومخالفة ممارسة نشاط من دون القيد في السجل التجاري، وجنحة حيازة أسلحة بيضاء من الصنف السادس من دون مبرر شرعي.