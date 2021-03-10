توقيف 34 بارون مخدرات وحجز 15 قنطار “زطلة” قادمة من المغرب

أوقف الجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات متفرقة عبر مختلف النواحي العسكرية، 34 بارون مخدرات.

وحجزت المفرزة خلال فترة 3 و9 مارس، كميات من المخدرات، تُقدر بـ15 قنطار و87 كيلوغرام حاولت المجموعات إدخالها عبر المغرب.

وضبطت، مفارز أخرى ومصالح الدرك الوطني وحراس الحدود بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، خلال عمليات متفرقة، 23 تاجر مخدرات.

وحجزت 15 قنطار و44 كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما تم توقيف 11 تاجر مخدرات وحجز 43 كيلوغرام من نفس المادة.

وكذا 17714 قرص مهلوس في عمليات مختلفة عبر نواحي عسكرية أخرى.

ومن جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت، 334 شخصا.

وحجزت 12 مركبة و370 مولدا كهربائيا و176 مطرقة ضغط ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

بالإضافة إلى 260 كيس من خليط خام الذهب والحجارة،وتم توقيف 9 أشخاص وضبط 3 بنادق صيد ومسدسين آليين و45900 تبغ.

وتمت العمليات المنفصلة بكل من ورقلة والوادي وبسكرة وسطيف وميلة وأدرار.

كما تمّ إحباط محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ 18050 لتر بتبسة والطارف وسوق أهراس وبرج باجي مختار وجانت.