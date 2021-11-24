توقيف 34 بارون مخدرات وحجز 19 قنطار “زطلة” قادمة من المغرب

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة. 9 تجار مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب.

وقدرت الكمية المحجوزة بـ 19 قنطار و46 كيلو غرام من الكيف المعالج. في حين تم توقيف 25 تاجر مخدرات بحوزتهم 211 كيلوغرام. و35594 قرصا مهلوسا خلال عمليات عبر النواحي العسكرية الأخرى.

وحسب حصيلة لوزارة الدفاع شملت الفترة الممتدة من 17 إلى 23 نوفمبر الجاري، فقد نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني، عمليات عدة أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الإحترافية العالية واليقظة المستمرة والإستعداد الدائم لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني.

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية. في حين كشفت ودمرت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي 5 مخابئ و21 قنبلة تقليدية الصنع و 81 كيلوغرام من المواد المتفجرة خلال عملية بحث وتمشيط ببومرداس.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت وتندوف، 247 شخصا. وضبطت مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف و5 مخازن ذخيرة و21 مركبة و259 مولدا كهربائيا.

بالإضافة كذلك إلى 182 مطرقة ضغط و5 أجهزة للكشف عن المعادن وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب. بالإضافة كذلك إلى 53 طن من خليط خام الذهب والحجارة. في حين تم توقيف 10 أشخاص آخرين وحجز 18 بندقية صيد و28 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب و46 قنطار من مادة التبغ بكل من باتنة وسطيف وتيارت وأدرار وبسكرة والأغواط.

كما تم إحباط محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ 10273 لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وتندوف.

وفي سياق آخر، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية. وأنقذوا 231 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. فيما تم توقيف 58 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من غرداية وجانت وتلمسان ومعسكر وبشار.