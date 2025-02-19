توقيف 34 تاجر مخدرات وحجز 39 كلغ كوكايين و7 قناطير من الكيف

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي من إسترجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف. وبندقية رشاشة وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى. بالإضافة كذلك إلى توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية.

وفي حصيلة العملياتية الأسبوعية للجيش الوطني الشعبي في الفترة الممتدة من 05 إلى 12 فيفري 2025 عبر كامل التراب الوطني. فقد أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 34 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 7 قناطير. و 68 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب. كما تم حجز (39.4) كيلوغرام من مادة الكوكايين و118067 قرص مهلوس.

كما تمكنت ذات المصالح من توقيف 420 شخصا وضبط 23 مركبة و318 مولدا كهربائيا و258 مطرقة ضغط. وإلى 12 جهاز للكشف عن المعادن. بالإضافة كذلك إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار و عين صالح وعين قزام.

وأوقفت ذات المفارز 13 شخصا آخر وحجز مسدسين آليين و9 بنادق صيد و31514 لتر من الوقود. بالإضافة كذلك إلى 21 قنطار من مادة التبغ و77 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، وهذا خلال عمليات متفرقة.

وأحبط حراس السواحل لمحاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وتم إنقاذ 221 شخص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. وتوقيف 406 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

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