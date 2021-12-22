توقيف 35 بارون مخدرات وحجز أزيد من 13 قنطار زطلة

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 16 تاجر مخدرات بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة.

وحسب حصيلة للجيش، شملت الفترة الممتدة ما بين 15 و21 ديسمبر 2021، أحبطت ذات المصالح، محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب. وتقدر كمية المخدرات بـ12 قنطار و82 كيلوغرام من الكيف.

كما تم توقيف 19 تاجر مخدرات بحوزتهم 85 كيلوغرام من نفس المادة وكذا 45662 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

هذا وأوقفت مفارز أخرى للجيش، 258 شخصا بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت وتندوف. وحجزت 10مركبات و101 مولدا كهربائيا و88 مطرقة ضغط و4 أجهزة للكشف عن المعادن.

بالإضافة إلى حجز كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما تم توقيف 6 أشخاص آخرين وضبط 3 بنادق صيد و110 قناطير من مادة التبغ و17172 وحدة من مختلف المشروبات بكل من تيارت وبسكرة وباتنة وسطيف.

كما أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ 2674 لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس.

وفي سياق مختلف، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 261 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

كما تم توقيف 161 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من جانت والوادي وتلمسان والنعامة وبشار وتندوف.

طالع أيضا:

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp