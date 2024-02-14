توقيف 35 تاجر مخدرات بينهم مغربي وضبط 138 كغ “زطلة” عبر الحدود الغربية

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 35 تاجر مخدرات منهم واحد من جنسية مغربية. تم القبض عليه ببشار وبحوزته (207) كيلوغرام من الكيف المعالج وسلاح (01) ناري.

كما تم ضبط 138 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب بالإضافة إلى 82998 قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڨزام، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 230 شخصا وضبطت 36 مركبة. و99 مولدا كهربائيا و76 مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير. وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

في حين تم توقيف 30 شخصا آخر وضبط مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف و10 بنادق صيد. و3 مسدسات آلية و18311 لتر من الوقود و33 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة. و53 قنطار من مادة التبغ و 13836 وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

من جهة أخرى، تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية. لـ 28 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. فيما تم توقيف 279 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.