توقيف 35 شخصا في مداهة لأوكار الجريمة بالعاصمة

اوقف مصالح أمن الجزائر خلال اليومين الماضيين 35 شخصا مشتبه فيهم لارتكابهم جرائم اثرعمليات مداهمة لأوكار الجريمة باحياء العاصمة.

واوضح بيان لخلية الاتصال للمديرية العامة للأمن الوطني ان قوات الشرطة بولاية الجزائر.

نفذت خلال اليومين الماضيين عمليات مداهمة مست مختلف الاحياء خاصة النقاط السوداء.

اسفرت عن توقيف 35 شخص مشتبه فيهم لارتكابهم جرائم الحيازة والمتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وحمل اسلحة بيضاء محظورة دون سبب شرعي.

ومكنت هذه العمليات من حجز اقراص من المؤثرات العقلية وكمية من الكيف المعالج.

اضافة الى حجز اسلحة بيضاء محظورة من مختلف الانواع و الاحجام.